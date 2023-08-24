Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
SİVAS (AA) - EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından eğitsel oyun oynayan futbolcular, son bölümde ise şut çalışması ve taktik maç yaptı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.