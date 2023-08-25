Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Antalyaspor'u konuk edecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 12:56 Güncelleme: 25.08.2023 - 12:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Antalyaspor'u konuk edecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS (AA) - EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek.

        Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Müsabakada hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

        Topladığı 4 puanla ligde 3. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

        Ligin ilk haftasında Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmişti.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Öğrencisiyle evlenen öğretmene suç duyurusu!
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        Kışlık konservede ölüm riskine dikkat!
        "Yeni bir ulaşım çağına giriliyor"
        "Yeni bir ulaşım çağına giriliyor"
        Kasiyer Merve'nin öldürülme anı kamerada!
        Kasiyer Merve'nin öldürülme anı kamerada!
        Diyarbakır'daki yangın kontrol altında
        Diyarbakır'daki yangın kontrol altında
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Beşiktaş'tan Eric Dier hamlesi!
        Yüzde 30 sınırına geldi! Tasarruf zamanı
        Yüzde 30 sınırına geldi! Tasarruf zamanı
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Radyoaktif atık suyun tahliyesi 30 yılı geçebilir!
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Sürpriz faiz artırımı dünya basınında
        Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence!
        Dayısını öldürmeyi kabul etmedi! Ahırda zincirli işkence!
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!
        Futbol konferansı!
        Futbol konferansı!
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Kilitlenmeye karşı faiz neşteri
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor

        Benzer Haberler

        Sivas'ta uluslararası "Tour of Yiğido" bisiklet turu başladı
        Sivas'ta uluslararası "Tour of Yiğido" bisiklet turu başladı
        "Tour of Yiğido" Bisiklet Turu, Sivas'ta başladı
        "Tour of Yiğido" Bisiklet Turu, Sivas'ta başladı
        Sivas'ta Savaş Atları Müzesi'ni 600 bin kişi ziyaret etti
        Sivas'ta Savaş Atları Müzesi'ni 600 bin kişi ziyaret etti
        Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
        Sivas Valisi Şimşek'ten Sivasspor'a destek ziyareti
        Sivas Valisi Şimşek'ten Sivasspor'a destek ziyareti
        Sivas'ta elektrikli skuter kullanan genç midibüsün çarpması sonucu öldü
        Sivas'ta elektrikli skuter kullanan genç midibüsün çarpması sonucu öldü