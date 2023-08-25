Sivassporlu futbolcular kahvaltıda bir araya geldi

SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında yarın Bitexen Antalyaspor'u konuk edecek EMS Yapı Sivasspor'da futbolcular, maç öncesi kahvaltıda bir araya geldi.

Kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Servet Çetin, yardımcı antrenörler, futbolcular ile A takım personelinin yer aldığı sıcak ve samimi bir ortamda yapılan kahvaltıda futbolcular, Bitexen Antalyaspor maçı öncesi moral depoladı.

Sivasspor, bu akşam kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanın ardından mücadelenin hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

EMS Yapı Sivasspor ile Bitexen Antalyaspor, yarın saat 21.45'te BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.