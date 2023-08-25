Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.08.2023 - 19:56 Güncelleme: 25.08.2023 - 19:56
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS (AA) - EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

        Daha sonra, 5'e 2 oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.

        EMS Yapı Sivasspor ile Bitexen Antalyaspor yarın saat 21.45'te BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.

        Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Fed Başkanı Powell'dan faiz açıklaması
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı denizde kaza geçirdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Livakovic imzayı attı
        Livakovic imzayı attı
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        'Finansmana erişim problem olmaktan çıkacak'
        İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 30
        İstanbul’da baraj doluluk oranı yüzde 30
        Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
        Kiracının terk ettiği evden kilolarca çöp çıktı
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        "Attıkları tivit kadar ciddiye Alacağım"
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        ABD istihbaratından Prigojin değerlendirmesi
        Zeynep Talu koruma kararı aldırdı
        Zeynep Talu koruma kararı aldırdı
        Çocuklar büyükannelere emanet! İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları arttı
        Çocuklar büyükannelere emanet! İstanbul'da anaokulu ve bakıcı fiyatları arttı
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        'Antalya'nın Maldivleri'nde teknelerden yüzülmüyor
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        Putin, Prigojin'in cenazesine katılacak mı?
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        KOBİ'ler için kredi garanti limiti artırılıyor
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Yunus Akgün imzaya gidiyor! Ayrılık pozu
        Ülke puanında son durum
        Ülke puanında son durum
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Wooow! O ne sihir Icardi
        Rusya'da gizemli ölümler
        Rusya'da gizemli ölümler
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Humberstone, hayalet kasabayı andırıyor
        Trump tarihe geçti!
        Trump tarihe geçti!

        Benzer Haberler

        Sivas'ta otomobil devrildi 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta otomobil devrildi 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Sivas'ta Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
        Sivas'ta Hint keneviri yetiştirdikleri iddiasıyla 3 zanlı yakalandı
        Sivas'ta tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Sivas'ta tarihi eser operasyonunda 2 zanlı yakalandı
        Sivassporlu futbolcular kahvaltıda bir araya geldi
        Sivassporlu futbolcular kahvaltıda bir araya geldi
        Sivas'ta "Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali" başladı
        Sivas'ta "Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali" başladı
        Sivasspor, Antalyaspor'u konuk edecek
        Sivasspor, Antalyaspor'u konuk edecek