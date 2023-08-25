Sivasspor, Antalyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı
SİVAS (AA) - EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında sahasında Bitexen Antalyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra, 5'e 2 oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise taktik çalışmalar gerçekleştirdi.
Sivasspor, antrenmanın ardından kulüp tesislerinde kampa girdi.
EMS Yapı Sivasspor ile Bitexen Antalyaspor yarın saat 21.45'te BG Grup Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.
Mücadelede hakem Ümit Öztürk görev yapacak.