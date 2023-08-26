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        Sivas'ta düzenlenen "Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali" sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2023 - 15:39 Güncelleme: 26.08.2023 - 15:43
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        Sivas'ta düzenlenen "Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali" sona erdi
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        SİVAS (AA) - Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, memleketi Sivas'ın Şarkışla ilçesinde, adına düzenlenen festivalle anıldı.

        Şarkışla Kaymakamlığı, Belediyesi ve Aşık Veysel Kültür Derneğinin organizasyonuyla gerçekleştirilen "Aşık Veysel Kültür ve Sanat Festivali" kapsamında 60. Yıl Spor Salonu'nda resim sergisi açıldı.

        Şehir Stadyumu'nda ise yöresel ses sanatçıları tarafından konser verilirken, Halk Dansları Topluluğu gösteri gerçekleştirdi.

        Şarkışla Kaymakamı Gökhan Dolaş, yaptığı konuşmada, Aşık Veysel'in büyük bir değer olduğunu söyledi.

        Aşık Veysel denildiğinde akla kardeşlik, doğa sevgisi, birlik ve beraberliğin geldiğini vurgulayan Dolaş, "Bu sebeple Aşık Veysel'in memleketi Şarkışla'ya hizmet etmek, bıraktığı kültür mirasını yaşatmak ve devamını sağlamak bizler için en büyük sorumluluk ve mutluluk kaynağıdır." dedi.

        Belediye Başkanı Ahmet Turgay Oğuz ise Aşık Veysel'in ozanların piri ve lideri olduğunu dile getirerek, "Dolayısıyla UNESCO'da bu hakkı vererek, bu seneyi Aşık Veysel yılı ilan etti. Aşık Veysel'imiz elbette ki bizim için kıymetli ama sadece bizim için değil, dünya insanlığı için kıymetli." diye konuştu.

        Programa ilçe protokolü, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, Aşık Veysel'in torunları Lale Gür ile Cevriye Keçeli ve vatandaşlar katıldı.

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