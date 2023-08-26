İnönü Konağı'nın bahçesini hükümlüler işletecek

SİVAS (AA) - Sivas'taki İnönü Konağı'nın bahçesinde bulunan kafeterya ve restoranı hükümlüler işletecek.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, daha önce Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu tarafından işletilen ve salgın dolayısıyla kapatılan İnönü Konağı'nın bahçesindeki kafeterya ve restoran yeniden hizmete açıldı.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, açılışta, konak bahçesinde yer alan ve Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu bünyesinde bulunan kafeterya ve restoranda hükümlülerin hizmet vereceğini belirtti.

Vatandaşları müzeyi gezmeye de davet eden Şimşek, "Sivaslıları, birbirinden özel lezzetleriyle misafirlerini ağırlayan bu güzel mekanı keşfetmeye davet ediyorum. Ayrıca buraya gelen vatandaşlarımız 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Sivas'ta 6 yıl yaşadığı konakta yer alan müzeyi de ziyaret edebilirler." ifadesini kullandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Uğurlu ise İnönü Konağının önemli tarihi miraslarından biri olduğunu kaydetti.

Ceza İnfaz Kurumlarında eğitim ve meslek edindirme faaliyetlerinin oldukça önemli olduğunu vurgulayan Uğurlu, "İşyurtları, bir mesleği olan hükümlülerimizin mesleki anlamda gelişimlerini sağlamak, bir mesleği olmayanlara da bir meslek edindirme amacıyla çok önemli bir işlev görmektedir." ifadesini kullandı.

Tarihi konak konuşmaların ardından hizmete açıldı.

Açılış programına Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve il protokolü katıldı.