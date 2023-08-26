Sivas'ta "10. Kitap Günleri" başladı

SİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 104. yılı etkinlikleri kapsamında "10. Kitap Günleri" düzenleniyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, "4 Eylül Sivas Kültür ve Sanat Etkinlikleri" programı içinde yer alan Kitap Günleri, Sivas Valiliği koordinesinde, belediye, İl Özel İdaresi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Kültür AŞ katkılarıyla gerçekleştiriliyor.

Etkinliğin açılışına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz, davetliler ve vatandaşlar katıldı.

Programın açılışında konuşan Vali Şimşek, 10. Kitap Günleri'ni düzenlemenin mutluluk ve gururunu yaşadıklarını söyledi.

Sivas'a gelen yazarlara, yayınevlerine ve misafirlere teşekkür eden Şimşek, "Şüphesiz kitap fuarları bir şehrin kültür hayatı için çok önemli etkinliklerdir. Bu tür programlarla okuyucularımız yazarlarımızla buluşuyor, tanışma imkanı yakalıyor aynı zamanda da kitap okuma konusunda toplumda farkındalık oluşuyor." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kitap fuarının açılışı yapılarak stantlar gezildi.

Çok sayıda yayınevi ve birçok ünlü yazarın Sivaslılarla buluşacağı kitap fuarı, 1 Eylül'e kadar açık kalacak.