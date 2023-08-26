Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak, Emrah Başsan, Saiz, Rodrigues, N’Jie
Bitexen Antalyaspor: Liete, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Fredy, Kaluzinski (Dk. 35 Saric), Erdoğan Yeşilyurt, Larsson, Zymer Bytyqi, Assombalonga
Goller: Dk. 10 Larsson (Bitexen Antalyaspor), Dk. 36 Rodrigues (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Assombalonga, Dk.42 Saric (Bitexen Antalyaspor)
SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında EMS Yapı Sivasspor, Bitexen Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 tamamladı.
2. dakikada sağ kanattan ceza sahası içine giren Erdoğan Yeşilyurt'un sert vuruşunu kaleci Ali Şaşal Vural kurtardı.
10. dakikada Appindangoye'nin kısa düşen pasında ceza sahası dışında topla buluşan Larsson, kaleci Ali Şaşal Vural ile karşı karşıya kaldı. Larson'un düzgün vuruşu ağlara gitti. 0-1
36. dakikada Appindangoye'nin uzun pasında ceza saha önünde topla buluşan Rodrigues, topu kaleci Liete'nin üzerinden ağlara gönderdi. 1-1
Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.