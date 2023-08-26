Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Serkan Çimen
EMS Yapı Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Charisis, Yunus Emre Konak (Dk. 89 Keita) , Emrah Başsan (Dk. 64 Kvet), Saiz (Dk. 90+4 Hakan Arslan), Rodrigues (Dk. 89 Manaj), N’Jie
Bitexen Antalyaspor: Liete, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Ömer Toprak, Güray Vural, Fredy (Dk. 46 Ufuk Akyol), Kaluzinski (Dk. 35 Saric), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 60 Holtmann), Larsson, Zymer Bytyqi (Dk.79 Erdal Rakip), Assombalonga (Dk. 60 Streek)
Goller: Dk. 10 Larsson (Bitexen Antalyaspor), Dk. 36 Rodrigues (EMS Yapı Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 20 Assombalonga, Dk.42 Saric, Dk. 90+3 Ufuk Akyol (Bitexen Antalyaspor), Dk. 72 Rodrigues, 90+4 Manaj, 90+4 Saiz (EMS Yapı Sivasspor)
SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında EMS Yapı Sivasspor, Bitexen Antalyaspor karşılaşması 1-1 tamamladı.
51. dakikada soldan Uğur'un sol kanattan ortasında Caner yükseldi, Caner'in kafa vuruşunda savunmadan seken top kornere çıktı.
78. dakikada Rodrigues'in sol kanattan ceza sahası içine ortasında Kvet'in sert vuruşu auta çıktı.
Karşılaşma 1-1 sona erdi.