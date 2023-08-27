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        Sivasspor-Antalyaspor maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 00:49 Güncelleme: 27.08.2023 - 00:49
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        Sivasspor-Antalyaspor maçının ardından
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        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk olduğu EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Bitexen Antalyaspor'da teknik sorumlu Joao Carlos Valado Tralhao, aldıkları bir puan için mutlu olduklarını belirtti.

        Tralhao, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, bugün kendi adlarına karışık bir maç olacağını bildiklerini, rakiplerinin son dönemde öz güvenini yüksek tutacak sonuçlar aldığını söyledi.

        Bugün futbolcuların bireysel olarak çok üst seviyede oynadıklarını belirten Tralhao, "İlk yarıda yüksek seviyedeki oyunumuzla golü bulduk. Rakibimizi baskı altına aldığımız oyunu iyi kapattığımız dakikalarda, maalesef takımımız adına çok önemli bir oyuncuyu kaybettik. Sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı." ifadelerini kullandı.

        Joao Carlos Valado Tralhao, takım olarak sahada zaman zaman iyi mücadele ettiklerini aktararak, şunları kaydetti:

        "Sahada rakibimizden daha az sayıda oyuncumuz olduğu dakikalarda rakibimiz oyunu oynamaya devam etti. Ve bu süre içinde maalesef hem sağ hem sol kanattan bize karşı ataklar buldular. Bu dalgalanmanın ardından tekrardan bir oyuncu değişikliği yaparak oyuna döndüğümüzde ters atılan bir uzun topta maalesef ofsaytta olmayan bir oyuncu gol attı. Gol yedikten sonra maalesef takımımızda bir düşüş başladı. İlk yarıdaki oyundan genel olarak memnunuz. Takımımız iyi bir mücadele gösterdi. İlk yarıda bizim adımıza üzücü olan Kaluzinski'nin sakatlığıydı. İkinci yarıda kendi seviyemizin altında bir oyun sergiledik. Rakibimiz oyunu dengeledi ve bazı anlarında iyi de oynadı. Bu bir süreç. Biz bu süreci böyle atlatmayı öngörüyorduk. Çünkü biz bir kimlik oluşturuyoruz. Takımımız adına o kimliği oluşturmak kolay olmayacaktır. Hepimiz bunun farkındayız. Kimliğimizi oluşturmaya devam edeceğiz."

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