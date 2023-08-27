Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivasspor-Antalyaspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan EMS Yapı Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, iki takımın da gelecek adına umut vadettiğini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 00:58 Güncelleme: 27.08.2023 - 01:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivasspor-Antalyaspor maçının ardından
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan EMS Yapı Sivasspor'da kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, iki takımın da gelecek adına umut vadettiğini söyledi.

        Otyakmaz, maçın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, iki takımın da lige henüz hazır olmadığını belirtti.

        Antalyaspor ile aynı yerde kamp yaptıklarını, aynı anda transferler gerçekleştirmeye çalıştıklarını anlatan Otyakmaz, "Daha önce hazırlık karşılaşması da oynamıştık. İki takım da tam hazır değil, yeni ve gelmekte olan transferler var." dedi.

        Otyakmaz, kırmızı-beyazlı ekiple birkaç antrenmana çıkan Rey Manaj'a forma şansı vermek zorunda kaldıklarını dile getirerek, "Hoş bir futbol olmadı ama iki takım da gelecek için bence umut vadediyor. Neticede iyi bir karşılaşma olduğunu söyleyebilirim." diye konuştu.

        E-bilet uygulamasına geçmek için Kulüpler Birliği'nde bir komite oluşturduklarını söyleyen Otyakmaz, "Özellikle gurbetçilerimiz için bir parantez açmak lazım, maçlara gelmek için çok zorlanıyorlar. Zaten sözleşmemiz de bitiyor. Son oluşturduğumuz bu komitenin e-bilet uygulamasına geçmede büyük etkisinin olacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Tekirdağ'da iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı
        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Akşener Afyonkarahisar'da: Yeni bir yol...
        Yunus'tan G.Saray'a dev gelir!
        Yunus'tan G.Saray'a dev gelir!
        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
        Arkadaş cinayeti! Boynundan bıçakladı
        Küllerinden doğdu
        Küllerinden doğdu
        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Caddenin ortasında öldürülmüştü! Cinayetin nedeni ortaya çıktı!
        Trabzon'a büyük şok!
        Trabzon'a büyük şok!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Malazgirt'te: Asıl hedeflerimize yönelmenin vakti
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Galatasaray'da transferde son dakika gelişmeleri
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Ünlü modele 'İsrail düşmanı' suçlaması
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda
        Galatasaray'da ayrılıklar kapıda
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Mevduat faizi 10 puan arttı
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı'dan iyi haber!
        Antik kentin altında tespit edildi
        Antik kentin altında tespit edildi
        10 unutulmaz yarış filmi
        10 unutulmaz yarış filmi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        BDDK'dan konut kredisi düzenlemesi
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Togg, Teknoloji Üssü’nü basın mensuplarına açtı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Emekli olmadan kıdem tazminatı
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel: Keyifli bir futbol izlemedik
        Antalyaspor Başkanı Sabri Gülel: Keyifli bir futbol izlemedik
        Sivasspor-Antalyaspor maçının ardından
        Sivasspor-Antalyaspor maçının ardından
        Sivasspor - Antalyaspor maçının ardından
        Sivasspor - Antalyaspor maçının ardından
        Sivasspor - Antalyaspor: 1-1
        Sivasspor - Antalyaspor: 1-1
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig