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        EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor maçının ardından

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 01:21 Güncelleme: 27.08.2023 - 01:21
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        EMS Yapı Sivasspor-Bitexen Antalyaspor maçının ardından
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        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Bitexen Antalyaspor Kulüp Başkanı Sabri Gülel, kısa zamanda toparlanarak lige hazır hale geleceklerini söyledi.

        Gülel, karşılaşmanın ardından Sivas 4 Eylül Stadyumu çıkışında gazetecilere yaptığı açıklamada, her iki takımın da lige henüz hazır olduğunun görüntüsünü vermediğini belirtti.

        Çok top kayıplarının olduğu, yeni transferlerin birbirine alışamadığı, keyifli bir futbol izlemediklerini vurgulayan Gülel, "Umarım kısa zamanda toparlanırız. 7 yeni transferimiz vardı ve dün gelen bir oyuncumuz sakatlıktan dolayı bugün oyuna girmek zorunda kaldı. Birkaç hafta içerisinde dengemizi bulacağımızı düşünüyorum." dedi.

        Gülel, Kulüpler Birliğinde e-bilete geçişle ilgili bir komite oluşturduklarını ve taraftarlarla ilgili güzel çalışmalar yaptıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:

        "Bunlardan bir tanesi de e-bilet uygulaması. Bu konuda ciddi sancılar yaşanıyor ve çözüm için Türkiye Futbol Federasyonu ile beraber hareket ediyoruz. Aynı fikirdeyiz, çok nadiren beraber hareket ettiğimiz konulardan bir tanesi. Yüksek gayret gösteriyoruz, ciddi bir sıkıntı yaşanıyor. Futbolun kalitesinin artmasıyla beraber taraftarların da daha yoğun ilgi göstereceğini düşünüyorum. E-bilet dengesi kurulmadan bu sıkıntı tüm Türkiye'nin yaşadığı bir sıkıntı. Zaten geçmiş verilere baktığımız zamanda bu uygulamanın negatif bir konu yarattığını görüyoruz."

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