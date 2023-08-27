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        Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 12:39 Güncelleme: 27.08.2023 - 12:39
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        Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi yaralandı
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        SİVAS (AA) - Sivas'ta iki grup arasında çıkan kavgada 1 kişi tüfekle, 2 kişi sopa ve kürekle yaralandı.

        Merkeze bağlı Törnük köyünde B.B. (53) ile E.Ç. (34) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.B. tüfekle E.Ç'yi elinden vurdu.

        Kavgaya bu kişilerin yakınlarının da karışması üzerine B.B ile Y.B. (22) sopa ve kürekle yaralandı.

        Yaralılardan B.B. ile Y.B. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine, E.Ç. ise Numune Hastanesine kaldırıldı.

        Kavgaya karışan M.Ç. (26) ve H.Ç. (25) jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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