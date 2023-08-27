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        Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.08.2023 - 12:46 Güncelleme: 27.08.2023 - 12:46
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        Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları başladı
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        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarına başladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman bir saat sürdü.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, sınırlı alan oyun ile sürdü. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

        Ligde dün oynanan Bitexen Antalyaspor maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

        Sivasspor, yarını izinli geçirdikten sonra salı günü yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        Beşiktaş ile EMS Yapı Sivasspor, 3 Eylül Pazar günü saat 19.15'te Beşiktaş Park'ta karşılaşacak.

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