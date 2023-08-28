Sivas'ta "Habeş buğdayının" hasadına başlandı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde 9 yıl önce metruk bir evde bulunan bir avuç Habeş buğdayıyla başlanan üretimde bu yıl 150 ton rekolte hedefleniyor.

Zara Sanayici İş İnsanları Derneği (ZASİAD) tarafından Ekinli, Eymir ve Sedille köylerinde 120 dönümde, çiftçiler tarafından da 80 dönümde ekilen Habeş buğdayı için hasat töreni düzenlendi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Ekinli köyünde gerçekleştirilen törende, ZASİAD'ın çok anlamlı bir projeyi hayata geçirdiğini söyledi.

Ata tohumunun gelecek nesillere aktarılacak olmasının mutluluğunu yaşadıklarını belirten Şimşek, "Projenin hayata geçirilmesinde emeği olan ZASİAD'a, Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze ve üniversitemize teşekkürlerimi iletiyorum." dedi.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ise Sivas'ın, ülkenin önemli buğday deposu ve üretim sahalarından biri olduğunu söyledi.

Hasadın hayırlı olmasını dileyen Güler, "Küresel iklim değişikliği ile beraber tohum genini korumak ve organik tarımı desteklemek çok daha önemli hale geldi." diye konuştu.

ZASİAD Başkanı Şenel Çobanoğlu da küresel ısınmaya, iklim değişikliğine karşı genetiği bozulmamış tohumları yetiştirip tanıtmayı amaçladıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Yılmaz Şimşek ve AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in de bir süre kullandığı biçerdöverle Habeş buğdayının hasadı gerçekleştirildi.

Programa AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Zara Kaymakamı Meriç Dinçer, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Zara Ziraat Odası Başkanı Zeki Şimşek, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Geçen yıl 10 ton rekolteye ulaşılan ata tohumunda bu yıl yapılan hasatta 150 ton ürün hedefleniyor.