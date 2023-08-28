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        Sivasspor, Gambiyalı sol kanat oyuncusu Modou Barrow'u transfer etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.08.2023 - 16:30 Güncelleme: 28.08.2023 - 16:30
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        Sivasspor, Gambiyalı sol kanat oyuncusu Modou Barrow'u transfer etti
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        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, Gambiyalı sol kanat oyuncusu Modou Barrow'u renklerine bağladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Modou Barrow'un sezon sonuna kadar kiralanması konusunda Suudi Arabistan Birinci Lig ekiplerinden Al Ahli ile anlaşmaya varıldı.

        Sivas'a gelen 30 yaşındaki oyuncu, kulüp başkan vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende kendisini EMS Yapı Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

        13 Ekim 1992'de Gambiya'nın başkenti Banjul'da dünyaya gelen Modou Barrow, futbola Norrköping altyapısında başladı.

        Ardından Varbergs BoIS, Östersunds, Swansea City, Nottingham Forest, Blackburn Rovers, Leeds United, Denizlispor, Reading ve Jeonbuk Hyundai'de forma giyen Modou Barrow, son olarak Suudi Arabistan'da Al Ahli'de görev yaptı.

        Kariyerinde 328 maça çıkan Modou Barrow, 62 kez gol sevinci yaşadı ve 53 asist yaptı. Barrow, 18 kez de Gambiya Milli Takımı'nın formasını terletti.

        Açıklamada, "Modou Barrow'a hoşgeldin der, EMS Yapı Sivasspor forması altında başarılar dileriz." ifadesine de yer verildi.

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