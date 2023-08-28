Zara'da Bal ve Kültür Festivali yapıldı
SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde 21. Bal ve Kültür Festivali düzenlendi.
Zara Millet Bahçesi Amfi Tiyatrosu'nda düzenlenen festivalde Halil Söyler Korosu, sanatçılar Cihat Yaman ve Özcan Türe sahne alırken, Kültür ve Turizm Bakanlığı Türk Dünyası Halk Oyunları Ekibi gösteri sundu.
Zara Balı stantları, yöresel yemek ve el sanatları stantlarının da kurulduğu festivalde sanatçılar Aydilge, Seda Üren, Kubilay Dökmetaş, Yavuz Emin Kuruçaylı'nın sahne aldığı halk konserleri gerçekleştirildi.
Festivale, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Sivas Milletvekili Rukiye Toy, Kaymakam Meriç Dinçer, Zara Belediye Başkanı Fatih Çelik, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, il ve ilçe protokolü ile vatandaşlar katıldı.