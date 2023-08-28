SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'un yeni transferi Modou Barrow, sağlık kontrolünden geçti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan sol kanat oyuncusu Modou Barrow'un sağlık kontrolleri Sivas Medicana Hastanesinde gerçekleşti.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan 30 yaşındaki Gambiyalı oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sporcunun sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testinin yapılmasıyla tamamlandı.