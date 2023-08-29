Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

        Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 10:58 Güncelleme: 29.08.2023 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS (AA) - Sivas'ta, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Sivas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ'ye üye olma suçundan hakkında 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ö'yü yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Ek MTV'ye ek süre!
        Ek MTV'ye ek süre!
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Magandalar yine iş başında! Bayıltana kadar darp etti
        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Konya'da 4.8 büyüklüğünde deprem
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Fenerbahçe'de ayrılık zamanı!
        Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı
        Avustralyalı kadının beyninden canlı halde solucan çıkarıldı
        55 yıllık karısını öldürdü! İfadesi çıldırttı
        55 yıllık karısını öldürdü! İfadesi çıldırttı
        İşte Buruk'un 11'i!
        İşte Buruk'un 11'i!
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        "Hayatımda yüzünü bile görmedim"
        Önce şikayet sonra cinayet!
        Önce şikayet sonra cinayet!
        ABD'den Prigojin açıklaması: Daha çok emin oluyoruz
        ABD'den Prigojin açıklaması: Daha çok emin oluyoruz
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Çalışan öğrencinin yetim aylığı
        Fırtına tehlikesi! Biden OHAL kararını onayladı
        Fırtına tehlikesi! Biden OHAL kararını onayladı
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Bir yanda yangın bir yanda sel!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Talisca'dan transfer açıklaması!
        Feci darp! 100 bin TL'lik gasp! Zanlı en yakını çıktı!
        Feci darp! 100 bin TL'lik gasp! Zanlı en yakını çıktı!
        Evli çiftin kaçamağı
        Evli çiftin kaçamağı
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Fred'den Galatasaray itirafı!
        Taburcu edildi
        Taburcu edildi
        3 bölgede sağanak, batıda sıcaklıklar artıyor
        3 bölgede sağanak, batıda sıcaklıklar artıyor
        Öncelik Fofana'da!
        Öncelik Fofana'da!

        Benzer Haberler

        Sivasspor'un yeni transferi Modou Barrow sağlık kontrolünden geçti
        Sivasspor'un yeni transferi Modou Barrow sağlık kontrolünden geçti
        Zara'da Bal ve Kültür Festivali yapıldı
        Zara'da Bal ve Kültür Festivali yapıldı
        Modou Barrow Sivasspor'da
        Modou Barrow Sivasspor'da
        Sivasspor, Gambiyalı sol kanat oyuncusu Modou Barrow'u transfer etti
        Sivasspor, Gambiyalı sol kanat oyuncusu Modou Barrow'u transfer etti
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde kayıtlar başladı
        Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde kayıtlar başladı
        Sivas'ta "Habeş buğdayının" hasadına başlandı
        Sivas'ta "Habeş buğdayının" hasadına başlandı