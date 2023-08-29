Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Yılmaz Şimşek ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Şimşek, mesajında, "Tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz milletimizin vatan sevgisini ve bağımsızlık tutkusunu tüm dünyaya ispatladığı, Cumhuriyetimize hayat veren büyük zaferin 101. yıl dönümünü büyük bir heyecan ve gururla kutluyoruz." ifadelerini kullandı.

Vali Şimşek, mesajını şöyle sürdürdü:

"Milletimizin canından daha aziz bildiği vatan topraklarında bağımsız yaşama iradesinin göstergesi olan bu kutlu zafer sonucu istiklalden vazgeçilmeyeceği, esaretin kabul edilmeyeceği tüm dünyaya ilan edilmiş, geleceğe yönelik atılan ilkeli, ileri görüşlü ve kararlı adımlarla Türkiye Cumhuriyeti kurulmuştur. Türk tarihinin en önemli dönüm noktası olan 30 Ağustos tarihi, siyasi ve sosyal sonuçları itibariyle de tarihe yön vermiş, emperyalistlere karşı istiklal savaşı yürüten birçok mazlum halka ilham ve umut kaynağı olmuştur. Bağımsızlığımızı elde etmemize vesile olan ve dil, din, etnik köken ayrımı olmaksızın tek vücut olmamızı sağlayan bu birliktelik, dün olduğu gibi bugün de ve gelecekte de ülkemizi daha müreffeh yarınlara taşıyacaktır."

Belediye Başkan Bilgin ise Cumhuriyet'in temellerinin, 30 Ağustos'ta elde edilen bu büyük zaferle atıldığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün hepimize düşen görev, Cumhuriyetimize ve kazanımlarına hassasiyetle sahip çıkmak, ülkemizi uygarlık yarışında en üst sıralara taşımak olmalıdır. Türkiye bugün demokraside, ekonomide, ulaşımda, eğitim ve sağlıkta kat ettiği mesafelerle adalete, hukuk devleti ilkesine, insan hak ve hürriyetlerine olan bağlılığıyla muasır medeniyetlerin üzerine çıkma hedefine her zamankinden çok daha yakındır. Bu düşüncelerle Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ve tüm vatandaşlarımızın 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu zaferi bize armağan eden bütün istiklal kahramanlarımızı rahmet ve şükranla anıyoruz."