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        Sivas'ta kavşak çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 17:41 Güncelleme: 29.08.2023 - 17:41
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        Sivas'ta kavşak çalışmaları sürüyor
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        SİVAS (AA) - Sivas'ta Numune Hastanesi bölgesinde başlatılan kavşak çalışmaları devam ediyor.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü tarafından sürdürülen Numune Hastanesi farklı seviyeli kavşak çalışmaları tamamlandığında sürücülere güvenli ulaşım imkanı sağlayacak.

        Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ile kavşak inşaat alanına giderek, Karayolları Bölge Müdürü Mustafa Türksoy'dan bilgi aldı.

        İncelemenin ardından açıklamada bulunan Şimşek, projenin uygulanmasında emeği geçen Karayolları Bölge Müdürlüğü ve yüklenici firmaya teşekkür etti.

        Vatandaşların bu önemli projenin bir an önce tamamlanmasını istediğini belirten Şimşek, "Proje bittiği zaman halkımız büyük bir rahatlığa kavuşacak. Trafik daha seri ve güvenli olacak." ifadelerini kullandı.

        Şimşek, inşaat çalışmalarının yüzde 60 seviyesine ulaştığını aktararak, "İnşaatın en önemli olan fore kazık işi de neredeyse bitmiş durumda. Kavşağın üst yollarını 29 Ekim'de hizmete açacağız. Projenin tamamını ise yeni yılın başında bitireceğiz. Vatandaşlarımıza sabırlarından dolayı teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

        Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise ilin en önemli trafik problemlerinden biri olan Numune Hastanesi üst geçit projesini yerinde incelediklerini dile getdi.

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