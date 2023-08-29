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        Ulaş'ta bağlama kursu açıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 17:49 Güncelleme: 29.08.2023 - 17:49
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        Ulaş'ta bağlama kursu açıldı
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        SİVAS (AA) - Sivas'ın Ulaş ilçesinde Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından bağlama kursu açıldı.

        Ulaş Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Ahmet Savaş, AA muhabirine, bağlamanın önemli kültürel faaliyetlerden biri olduğunu söyledi.

        Bağlama kursuna katılanların stres ve sıkıntılarını bertaraf etme imkanı bulacağını belirten Savaş, "Ulaş'ta herkese bağlamayı ve müziği sevdirmek amacıyla açtığımız kursumuz, hocamız Hilal Gizem İyidoğan tarafından verilmekte. Kursumuz 28 Eylül 2023 tarihine kadar devam edecek." dedi.

        Kurs hocası İyidoğan ise derslerin birebir işlendiğini, böylelikle kursa katılanların seviyesine uygun ilerleme kaydettiğini aktardı.

        Kursa olan ilgiden memnun olduğunu dile getiren İyidoğan, talep olması halinde kursun devam edeceğini sözlerine ekledi.

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