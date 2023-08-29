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        Sivasspor, Beşiktaş maçından puanla dönmek istiyor

        EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maçtan puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2023 - 19:36 Güncelleme: 29.08.2023 - 20:00
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        Sivasspor, Beşiktaş maçından puanla dönmek istiyor
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        SİVAS (AA) - EMS Yapı Sivasspor Teknik Direktörü Servet Çetin, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile oynayacakları maçtan puan ya da puanlarla ayrılmak istediklerini söyledi.

        Çetin, kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, zor bir maçın kendilerini beklediğini belirtti.

        Öz güvenleri tam, taraftarın da desteğiyle baskılı oyun oynayan bir rakibe karşı mücadele edeceklerini vurgulayan Çetin,"Rakibimizi iyi analiz edip, açıklarını değerlendirip, doğru karşılayacağımız bir maç oynamak istiyoruz. İnşallah iyi bir neticeyle de ayrılırız." dedi.

        Hiçbir maçın kolay olmadığını dile getiren Çetin, "Herkesin belirli bir oyun taktiği, oyun anlayışı ve sistemi var. Herkes elinden geldiğince, maçı kazanmak için, puanlar alabilmek için sahada mücadele veriyor." diye konuştu.

        Çetin, Beşiktaş maçının önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

        "Beşiktaş maçı bizim için özel bir maç ama diğer maçlardan fazla puan almıyoruz, orada da kazanırsak 3 puan alacağız. O yüzden oyuncu arkadaşlarımdan oyundan keyif almalarını, oyun oynamalarını isteyeceğim. Böylesi maçlardan keyif alınması gerektiğini anlatacağım. Bakalım nasıl olacak? Hep beraber göreceğiz."

        - "Son üç maçtır oyuna müdahale etmekte gecikiyoruz"

        Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Çetin, "Son üç maçtır oyuna müdahale etmekte gecikiyoruz yani işin açıkçası bilerek gecikiyoruz. Çünkü mevkisi olmayan oyuncumuzu sokmak zorunda kalıyoruz. Bunu istemiyoruz ama zorunluluktan yaptığımız bir değişiklik oluyor." ifadelerini kullandı.

        Beşiktaş maçının ardından, milli maçlar nedeniyle lige ara verileceğini anımsatan Çetin, şunları kaydetti:

        "Dört gözle o arayı bekliyoruz. Hazır olmayan oyuncularımız açısından antrenman eksikliklerini gideririz. Hazırlık maçı oynamak istiyoruz, belki Cumhuriyet Kupası oynayacağız. O maçta da bu arkadaşlarımızı oynatıp biraz daha tempolarını artıracağız. İnşallah oyuncularımızın hepsi hazır olursa biraz daha güçlü takım olabiliriz."

        Çetin, forvet arayışlarının devam ettiğini ve yönetimin bu konuda çaba sarf ettiğini dile getirdi.

        - Antrenman

        Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

        Kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı.

        Top kapma ve pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

        Beşiktaş ile EMS Yapı Sivasspor, 3 Eylül Pazar günü saat 19.15'te Beşiktaş Park'ta karşılaşacak.

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