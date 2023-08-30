Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
M.A. yönetimindeki 58 NN 318 plakalı otomobil ile G.A. idaresindeki 58 ADG 616 plakalı hafif ticari araç, İnönü Bulvarı 4 İşletme Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.
Kazada yaralanan sürücüler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.