Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı

        Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 12:58 Güncelleme: 30.08.2023 - 13:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sivas'ta hafif ticari araçla otomobil çarpıştı, 2 kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS (AA) - Sivas'ta hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

        M.A. yönetimindeki 58 NN 318 plakalı otomobil ile G.A. idaresindeki 58 ADG 616 plakalı hafif ticari araç, İnönü Bulvarı 4 İşletme Kavşağı'nda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç devrildi.

        Kazada yaralanan sürücüler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Artan su sorunu nedeniyle İstanbul için önemli karar!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Bisikletini vermek istemedi! 14 yaşındaki çocuk öldürdü!
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Tarihin en büyük kahramanlık destanı: 30 Ağustos
        Trakya'da barajlar alarm veriyor!
        Trakya'da barajlar alarm veriyor!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        İşte Cimbom'un muhtemel rakipleri!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 30 Ağustos mesajı
        Van'da 13 evi sel suları bastı!
        Van'da 13 evi sel suları bastı!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Togg'a 105 bin lira faiz 'zammı'!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        Ülke puanında bir sıra daha yükseldik!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        O kentimizde taziyeler 2 güne düşürüldü!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Batshuayi'nin yeni takımı belli oldu!
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        Maganda yollarda! Otobüsün önünü kesti
        "Bıçak sırtı!"
        "Bıçak sırtı!"
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        Büyük Zafer'in ardından ilk kez...
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        İkonik fotoğrafın hikâyesi
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        2 dolara satın aldı... Asıl değeri şaşırttı!
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Prigojin aile arasında özel törenle defnedildi
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        Ünlülerin '30 Ağustos Zafer Bayramı' mesajları
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        O parayı işten ayrılırken alırsınız
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor
        Atalarının kimlik bilgilerini bekliyor

        Benzer Haberler

        Şarkışla Kaymakamı Dolaş için veda programı düzenlendi
        Şarkışla Kaymakamı Dolaş için veda programı düzenlendi
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor
        Sivasspor, Beşiktaş maçından puanla dönmek istiyor
        Sivasspor, Beşiktaş maçından puanla dönmek istiyor
        Ulaş'ta bağlama kursu açıldı
        Ulaş'ta bağlama kursu açıldı
        Sivas'ta kavşak çalışmaları sürüyor
        Sivas'ta kavşak çalışmaları sürüyor
        Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları
        Sivas'ta 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları