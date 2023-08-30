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        Şarkışlalı şehitler anısına Türk bayrağı hediye edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 14:03 Güncelleme: 30.08.2023 - 14:19
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        Şarkışlalı şehitler anısına Türk bayrağı hediye edildi
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        SİVAS (AA) - Sivas'ın Şarkışla ilçesinde bir genç, Şarkışlalı şehitlerin adını bilen vatandaşlara Türk bayrağı hediye etti.

        İlçede yaşayan Naci Arda Polat (18), 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla farklı bir etkinlik düzenledi.

        İlçe meydanında vatandaşlara Şarkışlalı şehitlerin ismini soran Polat, doğru yanıtlayanlara Türk bayrağı armağan etti.

        Polat, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda şehitleri anmak için böyle bir etkinlik yaptığını söyledi.

        Duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Polat, "Yurdumuzun düşman işgalinden kurtuluşunu müjdeleyen, tarihe damgasını vurmuş eşsiz bir kahramanlık örneği olan ve bu düşüncelerle bir farkındalık yaparak başta bu zaferi bizlere armağan eden Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, kanları ile bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Kahraman ordumuzun ve aziz milletimizin 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyorum." dedi.

        Polat, 40 vatandaşa Türk bayrağı hediye etti.

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