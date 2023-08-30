Büyük Zafer'in 101. yılı kutlanıyor

SİVAS (AA) - CHP Sivas İl Başkanı Haydar Öztürk, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Partililer ile Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı'na çelenk sunan Öztürk, burada yaptığı açıklamada, 101 yıl önce Türk milletinin her türlü yokluğa, imkansızlığa ve zorluğa rağmen özgürlük mücadelesinden vazgeçmediğini söyledi.

Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde vatana ve bayrağa sahip çıkıldığını belirten Öztürk, "Bu zafer o kadar büyük ve yücedir ki yüzyıllardır ev sahipliği yaptığı Anadolu'nun Türklere ait olduğunu biz kez daha kanıtlamıştır." dedi.