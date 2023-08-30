Sivas'ta fener alayı düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Tren Garı önünde başlayan fener alayı, Cumhuriyet Meydanı'nda son buldu.

Fener alayına ellerindeki Türk bayrağı ve Atatürk posteri ile katılan askerler "Vatan sana canım feda", "Her şey vatan için" sloganları eşliğinde yürürken, vatandaşlar zaman zaman tezahüratta bulundu.

Fener alayına Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim ve Tugay Komutanı Albay Cüneyt Mutlu kamu kurumu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.