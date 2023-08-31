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        Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2023 - 20:04 Güncelleme: 31.08.2023 - 20:07
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        Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
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        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından sürat çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip daha sonra sınırlı alan oyun ile taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

        Beşiktaş ile EMS Yapı Sivasspor, 3 Eylül Pazar günü saat 19.15'te Beşiktaş Park'ta karşılaşacak.

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