Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Sivas Haberleri

        18 yaş altı Atletizm Balkan Şampiyonası yarın Sivas'ta yapılacak

        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu organizesinde Sivas Valiliği ile Sivas Belediyesi iş birliğinde yarın kentte 18 yaş altı Atletizm Balkan Şampiyonası gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 13:50 Güncelleme: 01.09.2023 - 14:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        18 yaş altı Atletizm Balkan Şampiyonası yarın Sivas'ta yapılacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        SİVAS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu organizesinde Sivas Valiliği ile Sivas Belediyesi iş birliğinde yarın kentte 18 yaş altı Atletizm Balkan Şampiyonası gerçekleştirilecek.

        Valilik Binasında basın toplantısı düzenleyen Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, 4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Sahası'ndaki şampiyonaya herkesi davet ettiğini söyledi.

        Şampiyonaya Türkiye başta olmak üzere Azerbaycan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Gürcistan, Yunanistan, Kosova, Makedonya, Moldova, Karadağ, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Ukrayna'dan sporcuların katılacağını aktaran Şimşek, şunları kaydetti:

        "Şampiyona bugün saat 19.00'da Kongre Müzesi etkinlik alanında, açılış seremonisiyle başlayacak olup yarın gün boyu yarışlarla devam edecek. Şampiyona, uluslararası arenada spor altyapımızın tanınması açısından da şüphesiz büyük önem taşıyor. İdareci, antrenör, sporcu ve diğer spor personelleriyle birlikte 367 kişinin katılacağı şehrimizin uluslararası tanıtımı açısından önemli bir fırsat olduğunu düşündüğüm şampiyonanın şehrimizin yakaladığı bu ivmeyi daha da yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Bundan sonra da tüm branşlarda ulusal ve uluslararası müsabakalara ev sahipliği yapmaya şehrimiz devam edecektir. Şampiyonada yarışacak tüm sporcularımıza şimdiden başarılar diliyor, sportmence, centilmence yarış temenni ediyorum. Tüm halkımızı da bu önemli ve keyifli müsabakaları izlemeye davet ediyorum."

        Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de sporculara başarılar dileyerek, "Şehrimiz önemli bir uluslararası organizasyona ev sahipliği yapacak. Birçok ulusal ve uluslararası organizasyona ev sahipliği yaptık. Bunlar şehrin tanıtımı açısından vizyon vermek açısından, şehirde sporla ilgilenen gençlerin daha motive olması açısından çok çok önemli organizasyonlar. Tüm halkımızı organizasyonu izlemeye davet ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar da "Önceki Balkan şampiyonasında atletizm milli takımımız 19 madalya almıştı. Burada da inşallah 19 madalyayı geçip bir üstüne çıkmak istiyoruz. Türkiye Atletizm Federasyonu olarak son 10 yılda alınan madalyalar Cumhuriyet tarihimizdeki alınan madalyaların yaklaşık 100 katı fazla. Bu, bizim altyapılarımızın ve devletimizin altyapıdaki yatırımlarının bir karşılığı." diye konuştu.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        Meteoroloji cumartesi için saat verdi! 8 kente kritik uyarı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı
        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
        Sözlü taciz iddiasına vatandaştan dayak!
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Cimbom'dan Hojbjerg atağı!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Beli ağrıyanlar tuvalette bu hatayı yapmayın!
        Tehdit edilince cama çıktı! İtfaiyenin açtığı yastığa atladı
        Tehdit edilince cama çıktı! İtfaiyenin açtığı yastığa atladı
        Avrupa'da scooterları yasaklayan ilk başkent!
        Avrupa'da scooterları yasaklayan ilk başkent!
        İstanbul'da her iki havalimanında insan saçı operasyonu!
        İstanbul'da her iki havalimanında insan saçı operasyonu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Fenerbahçe veda etti, United duyurdu!
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Kongre baskınında 17 yıl hapis cezası
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Gabon darbesi üzerine notlar
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        Tine ile Angela Berzeg ile buluştu
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        İşte Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin muhtemel rakipleri
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Yeni neslinde 'sedan'a veda etti
        Onlar için en güzel yazdı
        Onlar için en güzel yazdı
        'Tanımıyorum' göndermesi
        'Tanımıyorum' göndermesi
        "Yeter artık"
        "Yeter artık"
        Rakipleri mercek altına aldık
        Rakipleri mercek altına aldık

        Benzer Haberler

        Atatürk'ün Suşehri'ne gelişinin 104. yılı törenle kutlandı
        Atatürk'ün Suşehri'ne gelişinin 104. yılı törenle kutlandı
        20'nci Balkan U18 Atletizm Şampiyonası yarın Sivas'ta başlıyor
        20'nci Balkan U18 Atletizm Şampiyonası yarın Sivas'ta başlıyor
        Şarkışla'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Şarkışla'da trafik kazasında 3 kişi yaralandı
        Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
        Sivasspor'da Beşiktaş maçı hazırlıkları sürüyor
        CHP Şarkışla ilçe kongresi yapıldı
        CHP Şarkışla ilçe kongresi yapıldı
        Suşehri'nde asfalt çalışmaları devam ediyor
        Suşehri'nde asfalt çalışmaları devam ediyor