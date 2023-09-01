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        Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2023 - 20:02 Güncelleme: 01.09.2023 - 20:19
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        Sivasspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürdü
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        SİVAS (AA) - Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip daha sonra taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

        Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gidecek.

        Beşiktaş ile EMS Yapı Sivasspor, 3 Eylül Pazar günü saat 19.15'te Beşiktaş Park'ta karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük, görev yapacak.

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