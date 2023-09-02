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        Sivas'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 09:32 Güncelleme: 02.09.2023 - 09:45
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        Sivas'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
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        SİVAS (AA) - Sivas'ta seyir halinde yanan yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

        Trabzon'dan Gaziantep'e giden Muhammet Demir idaresindeki 61 S 1890 plakalı yolcu otobüsü Sivas kent merkezine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Sıcak Çermik mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Yangını fark eden Demir, yol kenarında aracı durdurarak 33 yolcuyu tahliye etti.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, yolcu otobüsü kullanılamaz hale geldi.

        Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi.

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