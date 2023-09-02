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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 11:54 Güncelleme: 02.09.2023 - 11:54
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        Sivasspor, Süper Lig'de yarın Beşiktaş'a konuk olacak
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        SİVAS (AA) - EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak.

        Beşiktaş Park-İstanbul Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.15'te başlayacak. Müsabakada hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

        Topladığı 5 puanla ligde 4. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesinde sakat veya cezalı futbolcu bulunmuyor.

        Ligin ilk haftasında Yılport Samsunspor ile evinde 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci hafta deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmişti. Sivasspor geçen hafta ise sahasında Bitexen Antalyasspor ile 1-1 berabere kalmıştı.

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