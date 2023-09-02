Cumhuriyetin temellerinin atıldığı binada 350 bin ziyaretçi hedefleniyor

SİVAS (AA) - HALİFE YALÇINKAYA - Sivas Kongresi'ne ev sahipliği yapan, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarınca 2 Eylül-18 Aralık 1919'da "Milli Mücadele Karargahı" olarak kullanılan ve Atatürk ve Kongre Müzesi'ne dönüştürülen tarihi bina ziyaretçilerini ağırlıyor.

Osmanlı döneminin sivil mimari örneklerinden olan bina, kongrenin yapıldığı günlerdeki haliyle muhafaza ediliyor.

Müzeye dönüştürülen tarihi binanın, biri interaktif, 5'i teşhir, 19'u karma 25 odasında Milli Mücadele ruhu yaşatılıyor.

Atatürk'ün kaldığı ve eşyalarının sergilendiği oda ile kongre salonunun yoğun ilgi gördüğü müzede, Milli Mücadele'nin halka anlatılmasında önemli rol üstlenen tarihi İrade-i Milliye Gazetesi'nin basıldığı 135 yıllık matbaa da ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

İstiklal Mücadelesi ve Mondros Mütarekesi sürecinin anlatıldığı, Milli Mücadele'nin kadın kahramanlarının yer aldığı interaktif odalar ise ziyaretçileri o günlere götürerek duygusal anlar yaşatıyor.

- Yılın ilk 8 ayında ziyaretçi sayısı 150 bine ulaştı

Müze Müdürü İlker Deveci, AA muhabirine, cumhuriyetin temellerinin 104 yıl önce Sivas Kongresi'nde atıldığını söyledi.

"Ya istiklal, ya ölüm" parolasının ilk olarak müzedeki kongrenin yapıldığı salonda söylendiğini anımsatan Deveci, "Müzemizde Cumhuriyetin 100. yılına istinaden yapılan çeşitli etkinlikler ve hazırlıklar devam etmekte. Hem 4 Eylül'e, hem 29 Ekim'e hazırlıklar sürüyor." dedi.

Deveci, müzenin Sivas için çok önemli bir değer olduğunu vurgulayarak, hızlı trenin de şehre verdiği katkıyla ziyaretçi sayısının arttığını dile getirdi.

- Ziyaretçi sayısının 350 bine ulaşması bekleniyor

Yaşanan ziyaretçi yoğunluğunun gurur verici olduğunu dile getiren Deveci, "Geçen yıla göre ziyaretçi sayısında artış var. Yılın ilk 8 ayında 150 bin civarında ziyaretçimiz var. Yıl sonu itibariyle bu sayının 350 bini bulmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Sivas Kongresi'nin 100. yılında Türkiye'nin en çok ziyaret edilen ilk 10 müzesi içerisine girdiklerini, aynı yoğunluğu Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla da beklediklerini anlatan Deveci, şunları kaydetti:

"Müzemizi geçen yıl 250 bin kişi ziyaret etmişti, bu yılki hedefimiz 350 bin. Ziyaretçi sayımızın artmasında hızlı trenin etkisi azımsanamayacak kadar çok. Mustafa Kemal Paşa, Sivas'ı tam 108 gün karargah olarak kullanmış. Bu süre içerisinde istirahat ettiği odayı da müzemizde görmekteyiz. Burası 1892 yılında Mekteb-i Sultani olarak açılır ve 100 yıla yakın eğitim verir. Burada okuyan öğrencilerin de anısına müzede Sivas Lisesi teşhiri hazırladık. Sivas'ta bulunan konakların baş odalarına ait bir teşhiri ziyaretçilerimiz görebilir. Mustafa Kemal Paşa'nın kullanmış olduğu telgraf, Sivas'ta o dönem çıkartılan İrade-i Milliye Gazetesi'ni basan matbaa makinesi müzemizde görülebilir. UNESCO ve Cumhurbaşkanlığı tarafından 2023 yılı Aşık Veysel Yılı ilan edildi. Şehrimizin önemli bir değeri olan Aşık Veysel'e de müzemizde bir oda ayırdık. Ziyaretçilerimiz Aşık Veysel'e ilişkin özel eşyaları da ziyaret edebilir. Milli Mücadele'ye ait 20 teşhir odamız var, ziyaretçilerimiz onları da görebilir."

Ziyaretçilerden Serkan Dağ ise Yozgat'ta öğretmen olarak görev yaptığını, Atatürk ve Kongre Müzesi'ni ziyaret etmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Müzenin tarihinin çok anlamlı olduğunu belirten Dağ, "Çok güzel düzenlenmiş bir müze. Özellikle çocukları buraya getirip gezdirmek, tarihin dokusunu yaşatmak onları çok mutlu edecektir." ifadelerini kullandı.