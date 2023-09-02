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        Sivas'ta düzenlenen 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası sona erdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.09.2023 - 22:37 Güncelleme: 02.09.2023 - 22:50
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        Sivas'ta düzenlenen 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası sona erdi
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        SİVAS (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Atletizm Federasyonu organizesinde Sivas Valiliği ile Sivas Belediyesi iş birliğinde düzenlenen 18 Yaş Altı Balkan Atletizm Şampiyonası sona erdi.

        4 Eylül Spor Vadisi Atletizm Sahası'ndaki şampiyonada 15 ülkeden 310 sporcu ter döktü.

        Yarışmaların sona ermesinin ardından tarihi Buruciye Medresesi'nde dereceye giren sporcular için ödül töreni düzenlendi.

        Sporculara madalyalarını Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Sivas Belediye Başkanı Vekili Necmettin Yılmaz ve il protokolü takdim etti.

        Tören, hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından sona erdi.

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