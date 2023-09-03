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        Sivas'ta Cumhuriyetin 100. yılı ve Aşık Veysel yılı anısına resim sergisi açıldı

        Sivas'ta, Cumhuriyetin 100. yılı ve Aşık Veysel yılı anısına düzenlenen resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.09.2023 - 15:46 Güncelleme: 03.09.2023 - 16:07
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        Sivas'ta Cumhuriyetin 100. yılı ve Aşık Veysel yılı anısına resim sergisi açıldı
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        SİVAS (AA) - Sivas'ta, Cumhuriyetin 100. yılı ve Aşık Veysel yılı anısına düzenlenen resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

        Atatürk Kongre Müzesi'ndeki açılışta konuşan İl Kültür Turizm Müdürü Teoman Karaca, farklı illerden 58 sanatçının 116 eserinin sergileneceği serginin hayırlı olmasını diledi.

        Milli mücadelenin başladığı Atatürk Kongre Müzesi'nde anlamlı bir serginin açıldığını belirten Karaca, "Cumhuriyetin 100. yılına uygun bir şekilde resim sergisini açtık. Sergiye katkı veren ressamlarımıza ve desteği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

        Sanatçılardan Emine Kasap Karakoç ise manası çok derin olan bir binada Türkiye'nin farklı şehirlerinden 58 sanatçının eserlerini sergilemekten mutluluk duyduklarını söyledi.

        Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Duman da sergide emeği geçen sanatçılara teşekkür etti.

        Konuşmaların ardından serginin açılışı gerçekleştirildi.

        Sergi 8 Eylül'e kadar izlenime açık olacak.

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