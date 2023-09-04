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        Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü kutlanıyor

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geldiği Sivas'ta, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.09.2023 - 10:35 Güncelleme: 04.09.2023 - 11:04
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        Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü kutlanıyor
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        SİVAS (AA) - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Sivas Kongresi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında geldiği Sivas'ta, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Kurtulmuş ve beraberindekiler, Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu.

        Çelenk sunma töreninin ardından Kurtulmuş ve beraberindekiler, Sivas Kongresi'nin temsili canlandırması için Atatürk ve Kongre Müzesi'ne geçti.

        Törene, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, Sivas milletvekilleri, Garnizon ve 5. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu katıldı.

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