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        TransAnatolia yarışının Sivas etabı tamamlandı

        Dünyanın en büyük ve zorlu Rally Raid yarışlarından olan ve bu yıl 13'üncüsü düzenlenen TransAnatolia'nın Sivas etabı sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 00:18 Güncelleme: 05.09.2023 - 00:18
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        TransAnatolia yarışının Sivas etabı tamamlandı
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        Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan (TOSFED) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına özel olarak hazırlanan ve Kurtuluş Savaşı'nın izlerini takip edecek rotadaki yarış, Gençlik ve Spor Bakanlığı izniyle TOSFED ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) desteğiyle düzenleniyor.

        Yarışın ilk etabı Samsun'da gerçekleşen sel felaketi nedeniyle iptal edilirken, 2 Eylül'de ikinci etap ile başlayan yarışta, Amasya sınırları içinde yer alan Strabon etabında yarışmacılar 122 kilometrelik parkuru tamamladı.

        Geceyi Tokat'ta kamp alanında geçiren sporcular, Tokat ve Kösedağ etaplarında toplam 216 kilometreyi geride bıraktı.

        Yarışlarda, Castrol POWER1 motosiklet kategorisinde Sherco takımından Portekizli sporcu Rui Goncalves birinci, Yamaha takımından İspanyalı sporcu Pol Tarres ikinci ve Yamaha takımından İtalyan Alessandro Botturi ise üçüncü sırada yer aldı.

        Otomobil kategorisinde, SSV sınıfında İranlı Hamed Salimi Mavi ve Kiarash Zare Rafie ikilisi birinci, Türkiye'den Eren Alver ve Kerem Deveci ikilisi ikinci, İranlı Ghasem Mohammmadzadeh ve Mahmoodreza Ebedian üçüncü sırada bulunuyor.

        Otomobil sınıfında ise Murat Kamil Altun ve Tuvana Sayar ikilisi birinci, Ahmet Bağce ve Uğur Tepe ikilisi ikinci, Mitat Diker ve Erdal Oral ikilisi üçüncü sırada yer aldı.

        Kamyon sınıfında da İtalyan Marino Mutti ve Andrea Mazzoleni ikilisi birinci, İngiliz Holly Wicklow, Dan Scaar ve Joe Peake ekibi ikinci oldu.

        TransAnatolia'ya ilk kez katılanlar arasında günün en iyi derecesini yapan yarışmacıya verilen Castrol POWER1 En İyi Rookie Özel Ödülünü, yarışın ilk ve ikinci günü Fransız Clement Artaud kazandı.

        - Yarışlara 13 ülkeden 122 yarışmacı ve 83 araç katılıyor

        645 kilometresi geride kalan yarışlar 17 il sınırından geçecek ve toplam 2 bin 350 kilometre koşulacak.

        Yarışa, aralarında profesyonel fabrika takımlarının da bulunduğu 13 ülkeden 122 yarışmacı ve 83 araç katılıyor.

        44 yabancı yarışçının yer aldığı TransAnatolia'ya bu yıl İtalya, İspanya, Portekiz, Fransa, Hollanda, İran ve İngiltere gibi ülkelerden katılım sağlanıyor.

        Castrol POWER1 motosiklet kategorisinde 40 motosiklet rally, 5 motosiklet ise raid olarak yarışa katılırken, otomobil kategorisinde, 9 otomobil rally, 5 SSV, 22'si ise raid olarak yarışıyor.

        Bu yıl kamyon kategorisinde ise İngiltere ve İtalya'dan 2 yarışmacı yer alıyor.

        Yarış İzmir'de sona erecek.

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