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        Sivas'ta sürücüsünün iterek park etmeye çalışırken "şahlanan" motosiklet güçlükle durduruldu

        Sivas'ta park edilirken kontrolden çıkan bir motosikletin durulmaya çalışılması güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 11:40 Güncelleme: 05.09.2023 - 11:40
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        Sivas'ta sürücüsünün iterek park etmeye çalışırken "şahlanan" motosiklet güçlükle durduruldu
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        Pulur Mahallesi Ahir Emir Caddesi'nde kadın sürücü, üzerinden indiği motosikleti iterek park etmeye çalıştığı sırada yanlışlıkla gaza bastı.

        Bu sırada motosikletin ön tekeri havaya kalktı. Çevredekilerin durdurmaya çalıştığı motosiklet, bir süre kendi ekseninde döndü.

        Motosikletin kontrolden çıkması ve durdurulma çabası, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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