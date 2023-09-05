Kırıkkale'de trafik kazasında ölen belediye meclis üyesi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı
Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesinde trafik kazasında hayatını kaybeden belediye meclis üyesi Abdullah Halid Mücahit'in (33) cenazesi memleketi Sivas'ta toprağa verildi.
Mücahit'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Sivas'a getirildi.
Öğle vakti Ay Yıldız Cami'de kılınan cenaze namazının ardından Mücahit'in cenazesi, Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze törenine Mücahit'in ailesi, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Milletvekili Hakan Aksu, Sivas Belediye Bakanı Hilmi Bilgin, Vali Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, kurum amirleri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.
Abdullah Halid Mücahit idaresindeki 58 DS 599 plakalı otomobil, dün Kırıkkale-Çorum kara yolunun 35. kilometresinde yol kenarında park halinde bulunan L.Ö. yönetimindeki 71 FA 813 plakalı tıra çarpmış, Mücahit olay yerinde hayatını kaybetmiş, eşi Merve Kantaş Mücahit (26) ağır yaralanmıştı.