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        Sivas Belediyesi okula yeni başlayan 7 bin öğrenciye çanta hediye etti

        Sivas Belediyesi ilkokula yeni başlayan 7 bin öğrenciye okul ve beslenme çantası hediye etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.09.2023 - 17:32 Güncelleme: 05.09.2023 - 17:37
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        Sivas Belediyesi okula yeni başlayan 7 bin öğrenciye çanta hediye etti
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        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen yıl başlatılan uygulamaya bu yılda devam edildi.

        İlk kez okulla tanışan yaklaşık 7 bin öğrencinin okul ve beslenme çantaları, belediye tarafından sıralarında hazır edildi.

        Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, İl Milli Eğitim Müdürü Necati Yener ile Mehmetçik İlkokulu'nda öğrencilerle bir araya gelerek çantalarını hediye etti.

        Öğrencilerle ilgilenerek sevinçlerine ortak olan Bilgin, "Geçen yıl başlattığımız uygulamayı bu sene de devam ettiriyoruz. Yavrularımızın okul heyecanını paylaşmayı, ailelerimizin de bütçesine bir nebze olsun katkı sağlamayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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