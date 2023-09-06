Sivas'ta polisin "dur" ihtarına uymayan araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı
Sivas'ta polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı hafif ticari araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı.
E.D'nin (51) kullandığı 06 DJ 9463 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymadı.
Ekipler, Sivas-Ankara kara yolu Toptancılar Kavşağı yakınlarında durdurdukları araçta, Bitlis'ten İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.
Sürücü E.D. (51) gözaltına alındı.
Polis merkezine götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.