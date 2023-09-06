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        Sivas'ta polisin "dur" ihtarına uymayan araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı

        Sivas'ta polisin "dur" ihtarına uymayan sürücünün kullandığı hafif ticari araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 11:39 Güncelleme: 06.09.2023 - 11:44
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        Sivas'ta polisin "dur" ihtarına uymayan araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı
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        E.D'nin (51) kullandığı 06 DJ 9463 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Erzincan kara yolundaki uygulama noktasında polisin "dur" ihtarına uymadı.

        Ekipler, Sivas-Ankara kara yolu Toptancılar Kavşağı yakınlarında durdurdukları araçta, Bitlis'ten İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Afganistan uyruklu 8 düzensiz göçmen bulunduğunu tespit etti.

        Sürücü E.D. (51) gözaltına alındı.

        Polis merkezine götürülen düzensiz göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği öğrenildi.

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