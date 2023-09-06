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        Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası Sivas'ta başladı

        Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası, Sivas'ta başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 18:19 Güncelleme: 06.09.2023 - 18:19
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        Minikler Türkiye Tekvando Şampiyonası Sivas'ta başladı
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        Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Tekvando Federasyonu organizesinde, Taha Akgül Spor Salonu'nda, 75 ilden 5 bin sporcunun katılımıyla düzenlenen şampiyonanın açılışında konuşan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, şehirde büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Sporcular ve velileriyle yaklaşık 8 bin kişiye ev sahipliği yaptıklarını ifade eden Bilgin, "Şampiyonada mücadele eden sporculara başarılar diliyorum. İlimiz birçok şampiyonaya ev sahipliği yapıyor. Sporu tabana yaymak, gençlerimizi sporla buluşturmak adına üzerimize düşeni yapıyoruz." diye konuştu.

        Bilgin, Sivas olarak uluslararası müsabakalara da talip olduklarını belirtti.

        Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin ise Sivas'ta bir festivalin yaşandığını dile getirdi.

        Şampiyonanın başarıyla geçmesi temennisinde bulunan Şahin, "Bu festival belki de geleceğin şampiyonlarını buradan hazırlayıp götürecek. Türk tekvandosu şu anda dünyanın, Avrupa'nın bir numarasıdır. Çocuklar bu maçlar sizin için bir iddia değil, geleceğe yönelik çalışmalardır. Çalışmaya devam edin, çalıştıkça büyüyeceksiniz." ifadelerini kullandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç da şampiyonaya katılan sporculara başarı diledi.

        Konuşmaların ardından Vali Yardımcısı İhsan Maskar ve protokol üyeleri, bazı kategorilerde dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

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