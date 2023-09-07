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        Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, Zara ilçesini ziyaret etti

        İstanbul Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, ziyarette bulunmak üzere Zara ilçesine geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 09:45 Güncelleme: 07.09.2023 - 09:47
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        Bağcılar Belediye Başkanı Özdemir, Zara ilçesini ziyaret etti
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        İlk olarak AK Parti Zara İlçe Başkanlığını ziyaret eden Özdemir, İlçe Başkanı Ahmet Okur'la bir araya geldi.

        Daha sonra esnaf ziyaretleri gerçekleştiren Özdemir, Ütük köyünde muhtarlarla görüşerek bir süre sohbet etti.

        Ziyaretlerinin son bölümünde Yapak köyü konağında vatandaşlarla sohbet eden Özdemir, ilçeden ayrıldı.

        Özdemir, "Bağcılar ilçemiz İstanbul'un kozmopolit ilçelerinden biri. Anadolu'nun her motifi var. Bu yıl bir proje olarak istedik ki Bağcılar'da yaşayan vatandaşlarımızı yaz döneminde memleketlerinde ziyaret edelim, onlarla aynı ortamları Anadolu'da da yaşayalım. Zara ilçelerimize gelerek vatandaşlarımızla buluştuk." dedi.

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