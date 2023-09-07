Sivas'ta devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı
Sivas'ın Şarkışla ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu yaralanan 4 kişi hastanede tedavi altına alındı.
Giriş: 07.09.2023 - 19:45 Güncelleme: 07.09.2023 - 19:50
M.T. (40) idaresindeki 33 KJU 57 plakalı hafif ticari araç, Sivas-Kayseri kara yolu Çekem köyü kavşağında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki E.T. (37), Y.T. (10) ve K.T. (7), Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.