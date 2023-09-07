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        Sivasspor, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

        EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.09.2023 - 21:51 Güncelleme: 07.09.2023 - 21:55
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        Sivasspor, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
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        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman mobilizasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dayanıklılık koşusu sonrası yarım sahada çift kale maç oynadı.

        Ülkelerinin milli takım kampında bulunan futbolcular antrenmanda yer almadı.

        Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

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