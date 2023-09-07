Sivasspor, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman mobilizasyon çalışmasıyla başladı. Ardından 5'e 2 pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, dayanıklılık koşusu sonrası yarım sahada çift kale maç oynadı.
Ülkelerinin milli takım kampında bulunan futbolcular antrenmanda yer almadı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.