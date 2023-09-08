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        Sivas'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Sivas'ın Şarkışla ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.09.2023 - 12:23 Güncelleme: 08.09.2023 - 12:42
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        Sivas'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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        E.I. (19) idaresindeki 58 ER 413 plakalı motosiklet, Gültekin Mahallesi Havuzlu kavşakta, C.K'nin (41) kullandığı 38 DG 131 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Şarkışla Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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