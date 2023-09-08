Sivasspor, MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarına devam etti
EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile 18 Eylül Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Giriş: 08.09.2023 - 17:10 Güncelleme: 08.09.2023 - 17:10
Teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Çabukluk ve pas çalışmasıyla devam eden antrenman yarı sahada oynan çift kale kaçla sona erdi.
Ülkelerinin milli takım kampında bulunan futbolcular antrenmanda yer almadı.
Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.