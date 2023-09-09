Sivas'ta CHP'nin 100. kuruluş yıldönümü kutlandı

Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen törende partililer Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Burada açıklama yapan CHP İl Başkan Yardımcısı Ahmet Taşlık, CHP'nin 100. kuruluş yıldönümünü kutlamaktan gurur duyduklarını söyledi.

Taşlık, CHP'nin köklü bir geçmişe sahip olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Bir milletin esaretten kurtuluşuna ve bir ülkenin baştan aşağı yeniden kuruluşuna öncülük etmiş bir partinin mirasını bir asra dayamış ve şerefli demokrasi mücadelesinin parçası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Dünün zorluklarıyla büyüyen CHP'nin yarının idealleriyle daha da büyüyeceğine olan inancımız tamdır. CHP Türkiye'nin en önemli siyasi miraslarından biridir. Bu miras sadece bize değil Büyük Atatürk tarafından milletimizin her ferdine emanet edilmiştir."