SESOB'tan 'Esnafına sahip çık Sivas, alışverişlerinizi yerel esnaftan yap' kampanyası Sivas'ta yerel esnafa destek olmak maksadıyla Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) tarafından kampanya başlatıldı.

Küçük esnafa destek olmak amacıyla SESOB tarafından "Esnafına sahip çık Sivas, alışverişlerinizi yerel esnaftan yap" kampanyası için Vali Yılmaz Şimşek, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, SESOB başkanı Hakan Demirgil, oda başkanları ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla yürüyüş yapıldı.

SESOB önünden başlayan yürüyüş kent meydanında son buldu.

Her zaman esnafın yanında olduklarını belirten Şimşek, "SESOB tarafından düzenlenen farkındalık etkinliği ile bir aradayız. Esnaflarımız şehrimizin en temel unsurları ve en önemli yapı taşlarıdır. Bir bakıma da şehrimizin görünen yüzü ve aynasıdır." dedi.

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise esnafın şehrin bel kemiği olduğunu aktararak, "Esnafı güçlü olan şehirler güçlü şehirlerdir, esnaf bir şehrin bel kemiğidir. Ahilik kültüründen gelen esnafımızı da Sivaslılar olarak her zaman desteklememiz gerekiyor. Bu zorlu süreçte hükümetimiz esnafımızı ayakta tutmak için gerek kredi kefalet kooperatifleri gerekse diğer unsurlarla birlikte düşük faizli kredilerle destek olmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

32 meslek odasıyla bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini dile getiren SESOB Başkanı Hakan Demirgil ise şunları kaydetti:

"Zincir marketlerin her mahallede açtıkları şubeler, uzun süredir ülkemizin her yerinde olduğu gibi Sivas'ta da haksız rekabetle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu fiili duruma bir de ekonomideki dönemsel sıkıntılar eklendiğinde küçük esnafımızın sıkıntısı daha da büyütmektedir. Bu olumsuz şartları olabildiğince azaltmak adına başlattığımız kampanya uyarınca ana fikrimizi anlatan stickerleri Sivaslı esnafımıza dağıttık."

Konuşmaların ardından bazı esnaf ziyaret edilerek destek alışverişi yapıldı.