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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı

        Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 14:36 Güncelleme: 10.09.2023 - 15:08
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        Sivas'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı
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        Sivas-Ankara karayolunun Köklüce mevkisinde, A.T (35) yönetimindeki 58 NT 800 plakalı otomobil ile H.T'nin kullandığı 58 AAF 666 plakalı otomobil çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle A.T idaresindeki otomobil şarampole devrildi.

        Kazada A.T. ile otomobilde bulunan S.T (31), H.T (2), Ö.T.T (13) ve A.E.T (11) yaralandı.

        Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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